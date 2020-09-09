2020年MAC的Paragon NTFS的最佳替代品

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鸣叫

别针

与通用胖文件系统不同，Microsoft的Windows NT文件系统尚未完全兼容Mac OS。在Mac上使用NTFS格式的外部驱动器或Bootcamp分区的人员将找到不可写的卷和不可修改的文件。也就是说，NTFS驱动器只能安装在麦斯科斯的只读条件下。

如何在Mac上获得对NTFS驱动器的完整读写访问？最好的方法是利用Mac软件的第三方NTFS。Paragon NTFS for Mac是市场上Mac软件的最佳商业NTF之一。在本文中，我们将介绍一个免费的替代方案和商业替代品。

Paragon NTFS for Mac的免费替代品

Mounty for NTFS是一个免费软件，您可以将Mac下载和安装为菜单栏应用程序。安装和操作比您可以找到的Mac应用程序的其他免费NTFS更容易这个帖子。

作为一个免费赠品，它具有共同的缺点，例如无技术支持，没有定期更新，慢速和过度简化的功能。Mounty for NTFS无法自动安装NTFS在读写模式下驱动器。您需要手动将其重新安装，具有失败的风险。

如何使用Mounty for NTFS：

您可以直接单击“从Mounty安装NTFS主页”或“使用”家“。 将下载的文件拖动到应用程序文件夹。 该应用程序将显示在右上方的菜单栏上。 将弹出通知，要求您重新安装检测到的NTFS驱动器，然后单击务必。

Paragon NTFS for Mac的商业替代品

Iboysoft NTFS for Mac是一个竞争产品，可以用于阅读和写入Mac上的Windows NTFS驱动器。作为Paragon软件的商业软件，它提供技术支持，速度快速共享速度，无数据丢失/损坏和易于操作。由于优点，它需要20美元，以获得对NTFS卷的一生免费读写访问。

如何使用iboysoft ntfs for mac：

您可以从Iboysoft的实用程序页面直接下载该软件。 将DMG文件拖动到应用程序。 该应用程序将在右上方的菜单栏上推出，因为Mac的NTFS和Paragon NTFS的COUNTY。 NTFS驱动器或卷将自动安装在读写模式中。如果要以只读模式安装它，则可以手动设置。

结论

几乎所有第三方软件都允许用户下载并尝试一段时间。因此，我们建议您安装和使用不同品牌的软件来找到最喜欢的软件。如果您将使用免费的NTFS for Mac驱动程序，请确保首先在任何数据丢失的情况下备份重要文件。